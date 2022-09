DECEIVE INC. - Les développeurs nous en apprennent plus sur leur jeu

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Agent 007 pour les intimes

Les développeurs derrière DECEIVE INC. ont dévoilé aujourd'hui le premier épisode d'une série de vidéos, un journal de développement en vidéo. Avec cette série, on suit les derrière des scènes, et on en apprend plus sur le jeu d'espionnage à venir.Parmi les thèmes abordés, on a la direction artistique du jeu et les défis liés à ce genre de style. Les développeurs se sont inspirés des vieux films d'espionnage des années 70 pour leur style graphique, mais aussi l'ambiance générale du jeu. On parle aussi du gameplay du jeu et des raisons de telles mécaniques, ou encore le design de la carte du jeu. Mais surtout, le challenge d'un petit studio qui est à la recherche d'une maison d'édition pour son titre: Sweet Bandit Studio s'associe à Tripwire Studios pour publier son jeu. D'ailleurs, parlons un peu du jeu: très rapidement, un petit pitch. Le jeu vous propose de vous mettre dans la peau d'un espion de classe mondiale, avec toutes les capacités qui viennent avec : déguisement, manipulation d'armes... et combat contre d'autres espions qui défendent des intérêts différents des vôtres.Le jeu est prévu pour le début de l'année 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series, mais les joueurs peuvent essayer de s'inscrire pour participer aux playtests de l'Alpha du jeu sur Steam et Epic Games