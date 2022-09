PGA TOUR 2K23 dévoile la liste complète des parcours

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 11:40:00 par Sara Brugioli

Je n'y connais rien au golf

• Atlantic Beach Country Club,

• Bay Hill Golf Club & Lodge (parcours Arnold Palmer),

• Copperhead (Innisbrook),

• Detroit Golf Club,

• East Lake Golf Club,

• Quail Hollow Club,

• Riviera Country Club,

• St George’s Golf and Country Club,

• The Renaissance Club,

• TPC Boston,

• TPC Deere Run,

• TPC Louisiana,

• TPC River Highlands,

• TPC San Antonio,

• TPC Sawgrass,

• TPC Scottsdale,

• TPC Southwind,

• TPC Summerlin,

• TPC Twin Cities,

• Wilmington Country Club (parcours sud).



Le jeu est prévu le 14 octobre, sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC, et l'edition Deluxe edevrait arriver le 11 octobre, trois jours avant.







Le nouvel opus annuel de PGA TOUR s'apprête à sortir: la version 2K23 arrive bientôt, et pour préparer cette sortie, 2K dévoile les parcours disponibles dans le jeu, tous bien évidemment sous licence.Avant de présenter la liste des parcours, un petit mot sur le jeu et son développement. Le jeu s'annonce être la version la plus complète d'un PGA TOUR à ce jour, avec la disponibilité des 17 parcours déjà disponibles depuis PGA TOUR 2K21, et l'ajout de trois nouveaux parcours. Les joueurs pourront donc retrouver des classiques, mais aussi de la nouveauté dans cet opus. Pour recréer un rendu parfait des parcours existants, 2K a utilisé un mélange de séquences aériennes filmées par drone, des données lidar et des photographies en haute résolution, ainsi que d'autres éléments visuels , le tout pour fournir une expérience aussi fidèle à la réalité que possible.Voici la liste complète des parcours: