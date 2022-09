Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection est désormais disponible

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Ça sent les égouts...

• Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

• Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

• Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

• Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)





Le jour de la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection est arrivé. La collection de jeux de la licence est disponible sur PC, consoles Xbox, consoles Playstation, et Nintendo Switch.La collection propose aux joueurs de redécouvrir des jeux iconiques TMNT, en rétro 8-bit, 16-bit et arcade, ainsi que les versions japonaises de certains jeux. On pourra donc revivre les meilleures aventures de Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo. Pour accommoder les joueurs modernes, ces versions des jeux se munissent de fonctionnalités nouvelles, telles que la sauvegarde instantanée et le rewind, et un mode bataille est ajouté pour pimenter les niveaux familiers. Ci-dessous, la liste des jeux dans la collection, avec leur console d'origine.