Tin Hearts remporte un prix à la gamescom

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 10:45:00 par Ambre Cogné

Le cœur sur la main

Développé par Rogue Sun et édité par Wired Productions, le jeu de puzzles Tin Hearts a remporté le prix du jeu sur Switch le plus attendu lors des gamescom awards. Beaucoup de gens attendent donc de pouvoir guider leurs troupes de petits soldats de plomb mécaniques dans divers niveaux remplis de jouets et d'environnements à petite échelle.Malgré tout, quelque chose d'un peu plus sombre et sérieux semble se tramer en arrière-plan, que l'on peut apercevoir brièvement dans la bande annonce "The Power Glove" (en-bas). Un jeu qui promet donc d'être intriguant et à multiples facettes, donc !Tin Hearts sortira cet hiver sur PC (à travers Steam , GOG et l'EGS), Nintendo Switch, Playstation 4 et 5 et Xbox One et Series. Il sera compatible avec la VR, mais cette dernière ne sera pas nécessaire pour jouer au jeu, ce qui est plutôt judicieux quand on sait que peu de personnes possèdent un casque...