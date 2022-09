Scathe est maintenant disponible

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Je crois pas que ça soit adapté aux enfants...

Développé par Damage State et édité par Kwalee, Scathe est dès maintenant disponible. Ce Doom-like vous invite dans un labyrinthe stygien des plus sanglants où vous devrez tuer des hordes d'ennemis avec diverses armes et de la magie noire. Le jeu dispose d'un système de co-op permettant l'arrivée et le départ rapide des joueurs, et donc ne ralentissant pas l'expérience de jeu.Le jeu est disponible sur Steam et sera plus tard disponible sur l'EGS. Bien qu'il soit en réduction de 10% pour l'occasion de sa sortie, les notes ne sont pas fameuses, donc attendez peut être une ou deux mises à jour...