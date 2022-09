Dome Keeper annoncé à la gamescom

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 10:10:00 par Sara Brugioli

Touchez pas à mon dome!

En juin, le développeur Bippinbits sortait une démo très appréciée par les joueurs de son jeu de survie Dome Keeper. Et à l'occasion de la gamescom, les joueurs ont eu le plaisir d'apprendre que le jeu a une date de sortie finale: le jeu sera disponible le 27 septembre. À l'occasion, d'ailleurs, une nouvelle bande annonce a été montrée.Dans Dome Keeper, on doit défendre sa base minière sur une planète alien, d'ennemis qui arrivent en vagues. Le tout, bien évidemment, en gérant son opération d'extraction, car votre dome requiert de plus en plus de ressources. La difficulté du jeu est croissante, en offrant toujours plus de challenge aux joueurs, au fur et à mesure de la partie.