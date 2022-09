Rocksmith+ sortira sur PC le 6 septembre

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Il faudra battre le fer tant qu'il est chaud !

Ubisoft nous promet de nous apprendre à jouer de la guitare avec Rocksmith+, leur prochain jeu de rythme. Basé sur la méthode d'apprentissage Rocksmith, c'est avec plus de 5000 chansons que le jeu tentera de nous transformer en génies du rock. On nous promet également un jeu qui s'adapte à nos compétences en ajoutant les notes et les accords de nos chansons préférées au fur et à mesure pour augmenter la difficulté.Le jeu sortira sur PC le 6 septembre, avec un modèle économique d'abonnement...et à 14,99 € par mois, il faudra casser la tirelire si vous voulez devenir un virtuose. Bien entendu, vous pouvez vous engager pour 3 mois et avoir un prix total réduit à 39,99 €, ou pour 1 an et payer 99,99 €, mais un jeu en abonnement reste plutôt inquiétant.