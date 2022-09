Train Sim World 3; Alerte orange pour l'orage

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 09:40:00 par Sara Brugioli

Ça n'a jamais arrêté un TGV...

Le simulateur de train Train Sim World 3, de Dovetail Games, se prépare à sa sortie le 6 septembre, qui approche à grands pas. Et d'ailleurs, à quelques jours de la sortie, les développeurs nous en disent plus sur les détails du jeu, notamment son système de météo.L'ajout d'un système de météo intelligent et dynamique va rajouter un challenge pour tous les joueurs: les modèles météorologiques changeants vont se transformer et s'adapter pour simuler les transitions naturelles de la météo. Les temps et la cohérence des évènements météorologiques varient, pour amener à un gameplay entièrement différent sur un trajet qui peut paraître répétitif. En effet, les intempéries vont augmenter la distance de freinage, ou alors ralentir l'accélération du train, ce qui va modifier votre expérience de jeu. Le ciel va jouer une partie intégrante du changement: il ne sera plus en 2D texturée, mais va devenir un ciel volumétrique en 3D, ce qui changera l'ambiance du jeu et l'impact visuel des intempéries. Beaucoup d'autres éléments visuels ont été revus également, tels que les éclairages. Le jeu promet donc d'être le plus complet de la licence à ce jour.