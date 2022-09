Le nouveau walkthrough de gameplay de Tchia

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Petite escapade tropicale

Le directeur de jeu Phil Crifo, nous présente un walkthrough de gameplay jamais vu avant pour Tchia, l'aventure en mode ouvert du studio Awaceb, prévue pour 2023 sur PC et Playstation.Nous sommes assis derrière nos bureaux, en ce début de septembre, mais ce n'est pas le cas de Tchia, l'héroïne du jeu. Elle explore allégrement son île tropicale, en courant, sautant et glissant dans les airs avec sa paravoile, mais aussi avec ses capacités de changeur de peau: en effet, Tchia peut prendre contrôle du corps de n'importe quel animal, ou même objet inanimé, de son île. Explorez les profondeurs marines de l'île en tant que dauphin, ou alors volez jusqu'aux sommets les plus élevés sous la forme d'une mouette. Mais Tchia ne sera pas un cozy game de tout repos: l'île paradisiaque de Tchia a été envahie par d'étranges créatures de tissu, les Maano, qui sous les ordres du tyran de l'île , ont kidnappé le père de notre héroïne. À vous de les combattre, en utilisant tous les éléments disponibles: votre fronde, le feu, ou vos capacités de changer de peau.On vous laisse regarder ça de vous-mêmes dans le walkthrough commenté du studio.