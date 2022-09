You Suck at Parking : Une date de sortie dévoilée

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

Créneau serré

Happy Volcano nous dévoilent les détails de la date de sortie de leur jeu de course pas commun : You Suck at Parking. La vitesse sera importante, mais les freins aussi, puisque le but du jeu est de s'arrêter sur une place de parking le plus rapidement possible après une course d'obstacles. Vous pourrez jouer au jeu seul ou à quatre joueurs dans une sorte de jeu de chaises musicales.You Suck at Parking sortira le 14 septembre sur Steam et Xbox One et Series, avec une disponibilité day one sur le Xbox Game Pass. On nous promet également une sortie éventuelle sur Switch et Playstation en 2023. Pour le moment, une démo gratuite est disponible sur la page du jeu, si vous voulez l'essayer avant de vous jeter dessus.