Fractured Online : Une bande annonce musicale

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Une chansonnette et une bonne nouvelle

Dynamight Studios collabore avec le compositeur Alex Geringas et la chanteuse Lara Loft pour produire une bande-annonce pour leur prochain MMORPG, Fractured Online. On n' apprend pas grand chose sur le jeu lui-même, même si on devine des clins d'œil à un système d'artisanat ou de récupération de ressources et de factions, ou au moins de PVP. C'est une bande annonce en live-action sympa, mais qui laissera ceux intéressés par le gameplay ou l'histoire un peu sur leur faim. En particulier, on aimerait en savoir plus sur l'aspect "sandbox" promis...Heureusement, la bonne nouvelle est que le jeu sera jouable gratuitement du 2 au 5 septembre , puis sortira en accès anticipé sur Steam le 15 septembre. La sortie complète est prévue pour cet hiver donc il s'agira probablement d'un early access très court, comme on les aime.