ORX est maintenant disponible

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Ma tour, ma belle tour

Aujourd'hui marque le lancement de ORX, le tower-defense stratégique du studio de développement Johnbell. Il est disponible dès maintenant sur PC, en Accès Anticipé sur Steam et Epic Games Store.Dans ORX, les joueurs doivent construire un deck de cartes, pour rassembler leurs troupes et défendre leur royaume d'envahisseurs déterminés à envahir le royaume. Au fur et à mesure de la campagne en quatre actes, les joueurs vont récupérer des cartes et des artefacts toujours plus puissants, pour pallier la difficulté croissante du jeu. Les joueurs seront confrontés à des menaces toujours plus grandes, et des nouvelles stratégies seront essentielles pour faire face aux orques impitoyables.