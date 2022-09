Seagate annonce trois disques durs inspirés de Spiderman

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

Aussi résistants que l'Homme Araignée?

Seagate, le créateur d'accessoires Hi-tech pour PC a annoncé le lancement de trois disques durs en édition limitée et inédite à l'effigie de Spider-Man.Cette collaboration avec Marvel Spider-Man donne aux fans de l'Homme Araignée une chance de collectionner des objets uniques en leur genre, aux effigies de Spider-Man, Ghost Spider (Gwen Stacy) et Miles Morales. Chaque disque promet bien évidemment une performance digne des disques de Seagate, avec une puissance de traitement élevée, un stockage sécurisé des données et un accès rapide à ces dernières. En plus de ces détails techniques, chaque disque est doté de voyants LED RVB personnalisables, pour le plaisir des joueurs. Un objet de collection, qui sera disponible dès le mois prochain au prix de 142,99€.