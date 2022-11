(TEST) Sonic Frontiers (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 14 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Sonic amer

J'ai toujours eu une relation assez particulière avec les niglos. Ou les hérissons, si vous préférez. Mais mes amis gitans et moi, on appelle ça des niglos. On les chasse et on les mange. C'est très bon en ragoût ou au barbecue, bien cuit, avec des épices. Des tas d'épices...Et sinon, j'aime bien les écraser sur la route. Surtout quand mes filles sont dans la voiture. Pour leur montrer que la vie, parfois, est cruelle.Autant vous dire que jouer un hérisson, ça me plait. Mais pas à n'importe quel prix non plus...