Idée Cadeau : Dissect it

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jouet Silverlit

Dissect it



Apprenez à votre enfant à devenir un véritable apprenti scientifique avec DISSECT-IT ! Ce jeu aborde le sujet de la dissection d’une grenouille de manière ludique et éducative. Explorez en famille des faits intéressants sur l’anatomie des animaux : incisez la chair de la grenouille – hyper réaliste en slime – grâce aux outils chirurgicaux inclus pour révéler les organes et le squelette de la grenouille.





Avis : Existe en Megapack (photo) mais aussi en pack de base avec grenouille ou salamandre ou piranha (22,99 € chaque), la série des Dissect it a reçu le prix des meilleurs jouets STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Maths). De quoi faire hurler les bienpensants et certains défenseurs des animaux, sans nul doute. Mais ça n'enlève rien au plaisir d'y jouer. On découpe, tranche, récupère (tous les ustensiles sont en plastique) dans des animaux en gel, pour retirer pièce par pièce jusqu'à ne se retrouver qu'avec le squelette. Ça peut paraître glauque, mais en fait, c'est vraiment fun. Les enfants sont tour à tour gentiment dégoûtés et proprement fascinés. Mais il y a deux vertus dans ce formidable jouet : l'enseignement prodigué, pour la première. Et l'envie de vite passer à des sujets vivants après ça, pour la deuxième. Vivement Dissect it Chat et Chien ou, mieux, Poney.SilverlitPrix généralement constaté : 29,99 €Recommandation GamAlive : 3+