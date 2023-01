- Never Ending Dungeon : Créez vos cartes de jeux de rôle

Publié le Mardi 3 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un outil de maître

Never Ending Dungeon n'est pas un jeu vidéo, mais un outil qui va vous permettre de créer vos propres cartes de donjons, grottes, châteaux et autres lieux que parcourront vos joueurs, durant les parties de jeux de rôle sur table.Pour mieux les diriger, pour qu'ils se rendent mieux compte de l'environnement qui les entourent, vous pourrez leur présenter chaque pièce, chaque couloir, chaque labyrinthe en 3D. Vous pouvez y inclure des pièges, des personnages, des monstres, des coffres au trésor...La date de sortie n'a pas été encore définie, mais le développement de cet outil est financé par des participations. Ainsi, en 2021, ce sont plus de 370 000 € qui ont été récoltés. Actuellement en financement participatif sur Indiegogo , Never Ending Dungeon a récolté quelques 385 000 € de plus.Un outil à découvrir en vidéo :