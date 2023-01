- Starfield sort avant l'été

Publié le Mercredi 4 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

2023 sera chaud !

Développé par Bethesda, Starfield est un RPG spatial, dans lequel vous allez devoir explorer les planètes, à bord de votre vaisseau. Plusieurs types de vaisseaux seront proposés et pourront être personnalisés. Vous devrez aussi établir des avant-postes, sur ces planètes inconnues.Le jeu se déroule en 2330, en pleine colonisation spatiale par les humains. Vous êtes un jeune mineur, et vous rendez dans le système Constellation.Bethesda a annoncé la sortie du jeu avant l'été, durant la première moitié de l'année. Selon nos sources, ce pourrait être pour le mois de mai...Le jeu sortira sur PC et Xbox Series uniquement. Bah ouais. Acquisition par Microsoft oblige...