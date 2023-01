- U-Boot: The Board Game débarque sur PC

Publié le Mercredi 4 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Il était un petit navire...

U-Boot: The Board Game est l'adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau U-Boot, dans lequel vous devez gérer l'équipage d'un bâtiment naval durant la Seconde Guerre Mondiale.Il faudra gérer vos hommes, leur moral, donner des ordres, les motiver... et affronter des adversaires dans les eaux ennemies. Il faudra également préparer en amont votre plan et vous révéler fin tacticien.Pas de date de sortie, mais une page Steam , pour le jeu.