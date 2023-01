- Projet Wolf Hunting, un film Coréen

Publié le Mardi 3 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Du Sud

Projet Wolf Hunting est un film coréen, qui sortira au cinéma le 15 février prochain. Il est réalisé par Kim Hong-Sun et met à l'écran Kim Hong Seon, Sung Dong-Il, Jung So-Min, Jang Dong-Yoon et Seo In-Guk, bref, que des acteurs que vous adorez et dont vous connaissez la filmographie par coeur.Projet Wolf Hunting raconte l'histoire de criminels qui sont transférés depuis les Philippines vers la Corée du Sud, par cargo.Alors qu'ils provoquent une émeute pour s'échapper, ils réveillent un monstre non identifié...Du cri et des larmes vous attendent dans ce film ultra-violent.