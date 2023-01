- System Shock sortira en mars

Publié le Mercredi 4 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le remake de System Shock arrivera en mars prochain. C'est la bonne nouvelle du jour, annoncée par le développeur Nightdive. L'un des monuments de l'Histoire du jeu vidéo va donc revenir sur le devant de la scène.Jeu culte sorti en 1994, System Shock est un mélange de FPS et RPG qui vous envoie en 2072, sur une station spatiale appelée « Citadel ». Vousx êtes un pirate informatique aux capacités améliorées par un implant neural, qui s'oppose à une intelligence artificielle baptisée « SHODAN ».System Shock nouvelle version est attendu sur PC, Xbox One et PS4. Si tout va bien.