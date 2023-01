- Les gardiennes de la planète, raconté par Jean Dujardin

Publié le Mercredi 4 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Roulez votre bosse

Film de Jean-Albert Lièvre, raconté par Jean Dujardin, Les gardiennes de la planète sortira le 22 février au cinéma. A partir d'une histoire de baleine à bosse échouée sur un rivage isolé et la tentative de sauvetage par un groupe d'hommes et de femmes qui en découle, l'auteur nous emmène à la découverte de cet animal mythique et majestueux mais, comme tant d'autres espèces, en danger.Un grand nom pour lui prêter sa voix, pour braquer les projecteurs sur l'urgence de sauver la planète alors que tout le monde s'en bat les couilles. Ne dites pas le contraire.Parce que s'extasier devant la beauté de Pandora, c'est bien, mais on a mieux à faire à la maison.