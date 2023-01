- The Karters 2: Turbo Charged, un jeu de kart sur PC et consoles

Publié le Lundi 9 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mario Crash

Développé par Pixel Edge Games, The Karters 2: Turbo Charged est un jeu de courses en kart qui sortira dans quelques semaines sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu s'inspire ouvertement de Mario Kart et de Crash Team Racing.Jeu solo ou multi, 16 circuits, 12 modes de jeu, une aide à la conduite pour les plus jeunes... les développeurs expliquent qu'ils ont longuement étudié les bons et les mauvais points de leur précédent jeu, The Karters, sorti en 2018, pour que cette suite soit la meilleure possible.On vous laisse juger sur vidéo.