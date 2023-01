- The Last of Us : la série TV se dévoile

Publié le Vendredi 6 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On n'y croit pas

La série TV inspirée de The Last of Us débarque le 15 janvier sur HBO et on s'attend au pire (Pedro Pascal, sérieusement ?). Notez que comme nous sommes des malotrus, nous aurions aussi à redire sur le charisme de l'actrice Bella Ramsey, qui joue Ellie.Mais bref. Le 15 janvier donc. Enfin, quand on dit qu'elle sort le 15 janvier... c'est aux USA. Parce qu'en France, aucune date de sortie n'est annoncée et on risque même d'attendre un bon moment pour la voir débarquer.Une nouvelle vidéo a été publiée. Au moins, les paysages ont l'air beau...