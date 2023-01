- Gran Turismo, le film

Publié le Vendredi 6 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Future grosse daube ?

Neill Blomkamp, à qui l'on doit un Elysium assez moyen, un District9 très surcôté et un pénible Chappie, s'attaque à l'adaptation d'un jeu vidéo... et non des moindres : Gran Turismo. Alors oui, vous vous dites que niveau scénario... euh... on doit s'attendre au pire. On est d'accord. Mais allez, soyons positifs et disons-nous que ça pourrait être une très bonne surprise. Bon, ok, une bonne surprise. Bon, ok, une surprise, quoi...Non, franchement, on s'interroge sur ce film qui s'inspire, soit dit en passant, d'histoires vraies, celles des joueurs de Gran Turismo qui, grâce au FIA Gran Turismo Championships, sont passés du virtuel au réel en devenant pilotes.On retrouvera David Harbour, sans saovir s'il sera encore affublé d'un accent russe ridicule, Orlando Bloom, dont la carrière s'est arrêtée quand il a perdu ses oreilles pointues, Archie Madekwe, inconnu au bataillon et Djimon Hounsou, qui avait sans doute des impôts à payer.Ok, j'suis méchant. Mais bon. Quand vous savez qu'il y aura même une Spice Girl (Geri Halliwell) au générique, il y a de quoi se poser des questions, non ?Allez, voilà quelques images, histoire de vous rendre dubitatifs vous aussi :