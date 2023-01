- Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, la nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 6 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dubitatifs

Enorme production, gros gros film (pardon, film juste un peu enveloppé) français, Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu s'offre une nouvelle bande-annonce.J'avoue, on ne sait pas trop quoi penser. Est-ce que ça tiendra vraiment la route, ou est-ce que ce ne sera qu'un étalage de stars qui viennent cabotiner et récupérer leur chèque en en faisant le minimum ?Pour ceux qui ne connaissent pas le synopsis, nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, arrive en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix.Bien sûr ils acceptent de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée (ça rigole plus il y a Zlatan pour mener tout ça), toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…