Empire of Light, le nouveau film de Sam Mendes

Publié le Jeudi 5 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Nos blessures secrètes

Gérante d'un cinéma dans une station balnéaire, Hilary est de santé mentale fragile. Stephen, quant à lui, est un nouvel employé qui rêve d'ailleurs et espère quitter cette ville qu'il déteste. L'un et l'autre vont se rapprocher et se soutenir dans leurs fragilités, leurs peurs et leurs épreuves, grâce à la musique et au cinéma.Empire of Light est le nouveau film de Sam Mendes (Skyfall, 1917, Les Noces rebelles...) qui sortira le 1er mars au cinéma.Un film avec Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, Toby Jones et Colin Firth.