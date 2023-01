Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de janvier

Publié le Jeudi 5 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle fournée

The Evil Within 2

Faraway 2

Breathedge

Beat Cop

Lawn Mowing Simulator

Chicken Police - Paint it RED!

Apex Legends

PALADINS

Wild Rift

On nous les avait présentés comme les jeux gratuits de janvier , il s'agissait en fait de jeux gratuits offerts durant les congés... mais le résultat est le même, ça reste des jeux gratuits à se mettre sous la dent.Voici les "vrais" cadeaux du mois de janvier. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu. Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné :Des bonus sont disponibles pour :