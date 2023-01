- Whalien - Unexpected Guests sort le 24 janvier

Publié le Jeudi 5 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Moby Dicktracy ?

Whalien - Unexpected Guests est un jeu PC d'aventure et de réflexion. Son développeur, Forbidden Folds, a officiellement annoncé sa date de sortie. Et le jeu paraîtra le 24 janvier.Le jeu se déroule dans le corps d'une baleine mécanique, appelée Fin. A l'intérieur d'elle se trouve Ernest Hemingwhale, le seul habitant des lieux. Il va falloir tout faire pour le garder en vie, face aux dangers et aux attaques de slimes.Il est prévu sur Steam