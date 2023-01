- Project Leonardo : L'accessibilité sur PS5

Publié le Vendredi 6 janvier 2023 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Le jeu vidéo pour tous !

C'est un enjeu qui peut paraître un peu secondaire, voire quelconque, pour nous autres joueurs lambda, mais c'est des avancées cruciales pour le medium : le Project Leonardo de Sony met en avant de nouveaux accessoires pour personnaliser nos manettes au niveau pratique, et en faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap.En dehors de l'aspect purement positif que représente ce genre d'initiative pour les concernés, ça contribue aussi à l'évolution technique du milieu pour tous les joueurs : qu'est ce qui nous dit que la manette de demain ne se trouve pas parmi toutes ces innovations ? Toujours le genre de choses sur lesquels garder un oeil, donc !Vous pouvez en apprendre plus sur le Projet Leonardo sur le site de Sony, et voir une petite vidéo juste là :