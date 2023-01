Asus dévoile ses nouveautés à l’issue du CES 2023

Publié le Vendredi 6 janvier 2023 à 10:45:00 par Théo Valet

Comme d’habitude, plein de belles choses !

Je suppose que vous commencez à connaître le CES depuis le temps qu’on le traite, il s’agit d’un événement prévu par Asus pour annoncer ces nouveautés en termes de gaming, mais pas seulement.Commençons, comme d’habitude, par le plus important, à savoir la gamme ROG qui accueille de nouveaux ROG Strix, de nouveaux ROG Zephyrus et de nouveaux ROG Flow. Pour les ROG Strix, on a tout d’abord les ROG Strix SCAR 16, ROG Strix SCAR 18, ROG Strix G16 et ROG Strix G18 qui arborent de nouveaux designs. On a ensuite les ROG Strix SCAR 17 et ROG Strix G17 qui bénéficient d'une mise à jour de leurs composants. Chacun d’entre eux (mais également les autres gammes) accueille des écrans Nebula et Nebula HDR, un nouveau label qui comporte des dalles répondant à un critère strict de mouvement rapide, de rétroéclairage lumineux et de couleurs vives. En gros, il s’agit du top du top au niveau des écrans. Ces PC contiennent également la technologie Intelligent Cooling qui permet un refroidissement toujours plus efficace grâce à un dissipateur thermique plus grand, avec donc plus d’espace pour chasser la chaleur.Les ROG Strix SCAR 16 et 18 sont équipés d'un processeur allant jusqu’au Intel Core i9-13980HX à 24 coeurs et 32 threads, et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090. Les ROG Strix G16 et G18 sont équipés du même processeur et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4080.Les ROG Strix SCAR 17 et Strix G17 sont des versions améliorées de ceux qui existaient déjà. Le ROG Strix SCAR 17 de 2023 contient un processeur AMD Ryzen 9 Zen 4 et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090. Le ROG Strix G17 embarque un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070.Les ROG Strix SCAR 16 et SCAR 18 coûteront 3 999 €, le ROG Strix G16 coûtera 1 699 €, le ROG Strix G18 coûtera 2 399 €, le ROG Strix SCAR 17 coûtera 3 799 € et le ROG Strix G17 coûtera 2 299 €. Passons à la gamme Zephyrus qui accueille quatre nouvelles bêtes, à savoir les ROG Zephyrus M16, G14, G16 et Duo 16.Les ROG Zephyrus M16 et G16 sont équipés d'un processeur Intel Core i9-13900H. Le M16 possède un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 tandis que le G16 continent un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070.Le ROG Zephyrus G14 ultra-compact possède un processeur AMD Ryzen 9 Zen 4 et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090. Enfin, le ROG Zephyrus Duo 16, qui porte ce nom pour son double écran, le deuxième est tactile 4K et s'élève pour rejoindre l'écran principal lorsque le PC est ouvert. Il contient le nouveau processeur AMD Ryzen 9 Zen 4 à 16 coeurs, associé à un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090.Le ROG Zephyrus M16 coûtera 2 799 €, le ROG Zephyrus G16 coûtera 2 099 €, le ROG Zephyrus G14 coûtera 2 499 € et le ROG Zephyrus Duo 16 coûtera 4 499 €Pour la gamme Flow, on a 3 nouveaux produits : le ROG Flow X13, Z13 et X16, avec en plus le XG Mobile qui vient booster les performances de ces PC. Le ROG Flow X13 existait déjà, mais dans sa version 2023, il intègre un écran Nebula Display et est équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Il a également profité de diverses améliorations, que ça soit au niveau de la batterie, de son refroidissement, de sa solidité, etc.Le ROG Flow Z13, quant à lui, se voit doté de son propre écran Nebula de 13 pouces, d’un processeur Intel Core i9-13900H et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060. Il est également compatible avec un stylet, ce qui permet d’aider les artistes utilisant le PC.Enfin, le ROG Flow est doté d’un écran HDR Mini LED Nebula, d'un processeur Intel Core i9-13900H et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Il est également compatible avec tous les écrans et périphériques les plus récents, sans adaptateur.Chacun de ces ROG Flow peut être associé au ROG XG Mobile 2023, qui a été mis à niveau pour l'occasion avec le dernier GPU NVIDIA GeForce RTX.Le ROG Flow X13 coûtera 1 899 €, le ROG Flow Z13 coûtera 2 099 € et le ROG Flow X16 coûtera 2 499 €. Le ROG XG Mobile coûtera 2 499 €.Finissons cet article avec la dernière gamme d’Asus en matière de PC Portable Gaming : les TUF. On a là 5 autres modèles pour encore plus de gaming. Tout d’abord, parlons du ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition, conçu par AMD et donc équipé d'un processeur AMD Ryzen™ 9 Zen 4 et d'une carte graphique AMD Radeon™ RDNA3. Asus et AMD ont travaillé ensemble pour faire en sorte que cet Asus TUF Gaming A16 soit entièrement compatible avec les dernières fonctionnalités d'AMD comme l’AMD SmartShift et l’AMD Smart Access Memory 1. Ce PC est équipé d’un écran immersif de 16 pouces aux bords étroits et au rapport écran/appareil de 90%.Ensuite, nous avons les ASUS TUF Gaming F15, F17, A15 et A17. Les deux premiers intègrent un processeur Intel Core i9-13900H de 13ème génération, tandis que les deux autres sont équipés d'un processeur AMD Ryzen 9 Zen 4. Les quatre modèles contiennent un GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series avec prise en charge de G-SYNC. Ils disposent également d'un Switch MUX avec NVIDIA Advanced Optimus, garantissant des performances de haut niveau.Le TUF Gaming A16 Advantage Edition coûtera 1 699 €, le TUF Gaming A15 coûtera 1 499 €, le TUF Gaming A17 coûtera 1 599 €, le TUF Gaming F15 coûtera 1 599 € et le TUF Gaming F17 coûtera 1 799 € TTC.Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire pour cette année. Bien évidemment, nous reviendrons plus en détails sur les PC que nous testerons au fur et à mesure. A savoir que tous ces PC seront disponibles au cours du 1er semestre 2023.