- Une compilation physique pour Ankora: Lost Days et Deiland Pocket Planet

Publié le Vendredi 6 janvier 2023 à 11:15:00 par Ambre Cogné

De la ferme au calme au fin fond de l'espace





Les éditeurs Tesura Games et Just For Games s'allient aux développeurs de chez Chibig Studio. Au menu : une collection physique des deux jeux de ferme dans l'espace du studio indépendant. D'un côté, Ankora: Lost Days vous invite dans la peau de Mûn, une Ranger débutante se retrouvant échouée sur une planète mystérieuse et devant se débrouiller avec les moyens du bord et les ressources locales pour parvenir à s'échapper. De l'autre, Deiland Pocket Planet vous fait incarner Arco, un jeune homme devant prendre soin de sa petite planète en la cultivant et en y fabriquant sa maison.En printemps 2023, les deux jeux feront donc partie d'une collection physique sur Playstation 4 et sur Nintendo Switch. De plus, une edition collector sera également disponible, comptant un artbook, une bande son sur CD, des pins et autres petits cadeaux dans une boîte spéciale.