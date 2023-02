Un remaster pour Ghost Trick : Détective Fantôme

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Casper, presque aussi fort que Colombo

Capcom a annoncé le grand retour en haute définition de son jeu d’aventure pas comme les autres… En effet, sorti initialement en 2010 sur DS, Ghost Trick : Détective Fantôme vous propose d’enquêter sur votre propre mort !Vous incarnerez Sissel, un courageux fantôme amnésique qui peut interagir avec son environnement grâce à ses capacités surnaturelles fraichement acquises. A vous de les utiliser au mieux pour découvrir la vérité !Pour découvrir ce jeu d’aventure très fun et assez innovant, il vous faudra attendre l’été 2023. Le jeu est prévu sur Switch, PS4, Xbox One et Steam.