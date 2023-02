Un remaster HD annoncé pour BATEN KAITOS I & II

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Château de cartes

Le diptique de Monolith Soft et Tri-Crescendo, édité par Bandai Namco, fait son retour avec une version remasterisée HD sur Nintendo Switch. La série de JRPG comprend donc deux jeux : BATEN KAITOS: Eternal Wings and the Lost Ocean d'un côté, et BATEN KAITOS Origins de l'autre. Là où l'univers peut paraître un peu classique, les jeux se démarquent par leur système de combat utilisant des cartes, que le joueur devra utiliser habillement à la fois lors des phases d'attaque et lors des phases de défense.Ce remaster sortira donc cet été sur Nintendo Switch. En attendant, on vous partage le trailer d'annonce, et on espère plus d'informations avant le jour j...