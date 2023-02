- We love Katamari Reroll + Royall Reverie arrive en juin

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Y'avait pas plus court comme titre ?

Outre un titre inutilement long, We love Katamari Reroll + Royall Reverie sortira sur toutes les plateformes le 2 juin prochain. Donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Ce sera l'occasion de retrouver l'univers des katamari, avec cette collectionite aigue, le but étant d'amasser des objets dans une salle de classe, dans un zoo, dans l'espace, enfin à peu près n'importe où, et faire rouler un énorme katamari. Le jeu sera jouable en multi parce que plus on a de boules, plus on rit.Il s'agit d'un remaster, qui sera doté de nouvelles fonctionnalités de gameplay.On vous laisse découvrir ça en vidéo :