- Samba de Amigo revient cet été sur Nintendo Switch !

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Shoot the monkey

Sega a annoncé le retour de son jeu culte Samba de Amigo sur Nintendo Switch, cet été. Le titre du jeu sera Samba de Amigo : Party Central et ce sera à nouveau un jeu de rythme comme on les aime.Au menu, 40 tubes de tous genres, sur lesquels se dandiner et remuer ses Joycons. De nombreux mini-jeux et modes de jeux seront proposés, à être détaillés plus tard.Une première vidéo a été diffusée. Alors, on danse ?