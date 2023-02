- Blood Bowl 3 : C'est la lutte finale

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Groupons nous et demain...

Il sort le 23 février prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La version Nintendo Switch sortira ultérieurement. Blood Bowl 3 fête à sa manière la prochaine finale du Superbowl, dans la nuit de dimanche à lundi prochains.Développé par Cyanide Studio et édité par Nacon, le jeu Blood Bowl 3 nun jeu de foot US ultra-violent au tour-par-tour se déroulant dans l'univers de Warhammer Fantasy.12 factions, dont 4 inédites, se foutront sur la gueule, parce que le foot US façon Blood Bowl, c'est avec violence extrême et morts à l'arrivée, dans le jeu qui en profite pour dévoiler une nouvelle vidéo. Sa finale à lui, les Bogenhafen Barons VS Thunder Valley Greenskins.