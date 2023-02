- La dÃ©mo d'Octopath Traveler II est disponible

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 12:15:00 par Théo Valet

Et une démo de plus à tester







Prologue du futur jeu, cette démo vous permet de choisir parmi les 8 protagonistes et de jouer avec pendant 3 heures. Pour le coup, Square Enix ne s'est pas moqué de nous. En plus de ça, les données de sauvegarde seront transférables vers la version complète du jeu qui sortira le 24 février 2023.Pour rappel, dans Octopath Traveler II, vous allez explorer le continent de Solistia. Ce nouveau volet est développé par la même équipe que le premier jeu, il reprend donc et améliore les graphismes qui mélangent personnages rétro en 2D et monde en 3D. En plus de ces améliorations graphiques, le jeu se dote d'un nouveau système de combat, d'un cycle jour/nuit, d'une histoire avec des personnages inédits, et j'en passe.Le jeu sera disponible sur Switch, sur PC et sur PS4 et PS5. Vous pouvez précommander le jeu pour avoir un steelbook exclusif.