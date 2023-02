- Project Zero: Le Masque de l’Éclipse Lunaire disponible en précommande

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

La petite souris va sortir...

Koei Tecmo a annoncé la sortie en précommande de son jeu Project Zero: Le Masque de l’Éclipse Lunaire, ce qui est l'occasion de vous présenter le jeu. Il est annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch pour le 9 mars prochain.Le jeu vous racontera l'histoire de trois jeunes filles, Ruka Minazuki, Misaki Aso et Madoka Tsukimori, à la recherche de la vérité concernant les événements survenus 10 ans auparavant et qui sont responsables de leur perte de mémoire. Elles vont emprunter la route des esprits vivants sur l’île de Rogetsu, équipées de la Camera Obscura, cet appareil photo capable de repousser ou capturer les spectres...Un jeu familial, donc, pour traumatiser vos enfants à vie. On vous propose de découvrir le jeu en vidéo :