- Molly Johnson est disponible en VOD

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 12:00:00 par Théo Valet

Adapté du roman "The Drover's Wife" de Henry Lawson, "Molly Johnson" raconte l'histoire d'une femme enceinte, qui s'occupe seule de sa ferme et de ses enfants en l'absence de son mari. Un jour semblable aux autres, elle recueille un jeune aborigène en fuite, accusé de meurtre.Le film se déroule en 1893 et c'est le premier long-métrage australien écrit et réalisé par une femme aborigène qui tient également le rôle principal.Il est donc disponible dès à présent, en exclusivité sur FILMO, une plateforme de VOD française.