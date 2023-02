- Paranormasight : nouveau jeu d'horreur/visual novel

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 12:45:00 par Yoann Schuler

Feat. Les Sept Mystères d'Honjo

Square Enix nous a annoncé une toute nouvelle licence : Paranormasight : The Seven Mysteries of Honjo. Le jeu se présente comme un visual novel à l'ambiance horrifique, où l'on nous donnera l'occasion d'incarner des personnages maudits au travers de différentes petites histoires, et d'explorer le quartier de Honjo, à Tokyo, pendant l'ère Showa (des années 30 aux années 90).Avec un style 2D assez sympathique et un "montage" qui change un peu nos habitudes en visual novel, le jeu promet d'être une expérience intéressante. Affaire à suivre pour une sortie le 8 et 9 mars, respectivement sur PC et Switch.