Ghost Trick: DÃ©tective FantÃ´me est annoncÃ© pour cet Ã©tÃ©

Vendredi 10 février 2023 à 12:30:00 par Théo Valet

De quoi frissonner sur la plage

Développé et édité par Capcom, Ghost Trick: Détective Fantôme est un remaster du jeu du même nom sortie sur DS en 2010 (ça ne nous rajeunit pas). Pour ceux qui ne connaissent pas, vous incarnez Sissel, un fantôme amnésique qui essaie de résoudre le mystère de sa propre mort grâce à ses capacités surnaturelles. Il doit cependant faire vite, car le temps lui est compté. Ce jeu d’enquêtes et de réflexion propose des mécaniques assez originales en lien avec le type de personnage qu'on incarne, tout ça avec un scénario très sympathique.Qui dit remaster, dit meilleur rendu visuel et sonore, interface repensée, plus de traductions et j'en passe. Le jeu arrivera donc cet été sur PS4, Xbox One, Switch et PC.