- La Petite Sirène : le film de Disney dévoile son Spot TV

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

RN s'abstenir

*aucune offense, parce que j'aurais pu dire "fils de pute" mais je ne l'ai pas dit

N'en déplaise à nos amis du RN, la prochaine petite sirène sera noire. Bon, après, on n'a pas d'ami au RN. Et d'ailleurs, on se demande bien ce qu'ils foutraient sur ce site, vu qu'ils n'y sont pas les bienvenus, ces abrutis*.Donc, the little black mermaid débarque dans cette adaptation live de Disney dès le 24 mai prochain. Un film de Rob Marshall avec Javier Bardem, Daveed Diggs, Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King, Jacob Tremblay et Awkwafina.Et ça reste la même histoire : une nana mi-femme mi-thon avec un nom de lessive, tombe amoureuse d'un BG qui aimerait bien lui écarter les cuisses sauf que, hahaha, elle n'en a pas. Parce que pour faire une partie de jambes en l'air, faudrait déjà en avoir. Elle va donc tenter de s'en payer une paire.Mais sinon, hein, c'est un film familial. Allez, on vous montre le spot TV. Nous on a hâte de le voir.