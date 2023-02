- The Caligula Effect: Overdose annoncÃ© sur PS5

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On se tape une petite lycéenne ?

Sorti en 2019 sur PS4 et Nintendo Switch, Caligula Effect : Overdose, dont vous retrouverez le test ici , et vous vous rendrez d'ailleurs compte que notre testeur, Vincent, ne l'avait pas particulièrement aimé, vient d'être annoncé sur PS5 par NIS America dans le courant de l'année 2023.Autant dire qu'on ne vous le conseillera que très moyennement...Dans Caligula Effect Overdose, vous incarnez un lycéen qui se rend compte, lors de sa cérémonie d'accueil des nouveaux venus que quelque chose cloche. Certains élèves semblent buggés, avec des pièces d'armure noire qui recouvrent leur corps. Notre héros apprend assez vite qu'il est piégé dans Moebius, un monde virtuel créé par µ (pronocncez Myu) où les personnes revivent inlassablement leurs années de lycée, loin des problèmes d'adultes. Et il va donc falloir réussir à vous en sortir.