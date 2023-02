- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de mars

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Petit mois

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Adios

I am Fish

Faraway 3: Arctic Escape

Book of Demons

Peaky Blinders: Mastermind

City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition

League of Legends

League of Legends: Wild Rift

Legends of Runeterra

VALORANT

PUBG Mobile

Dead by Deadlight

Red Dead Online

Rainbow Six Siege

Rogue Company

Fall Guys

FIFA 23

Grand Theft Auto Online

KartRider Rush+

Madden NFL 23

New World

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Voici les jeux offerts pour le mois de mars :Et des bonus pour :