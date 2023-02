Baldur’s Gate 3 annoncé pour le 31 août 2023 sur PlayStation 5 et PC

Publié le Lundi 27 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vivement la rentrée 2023-2024

L'Édition Deluxe et 100% dématérialisée de Baldur’s Gate 3 comprend : Un pack de chansons de barde contenant des chansons de Divinity: Original Sin 2

Un thème de dés exclusifs

Une bourse d’aventurier afin de bien démarrer votre partie

La bande originale du jeu, l’artbook et les feuilles de personnages en version numérique

72 heures d’accès anticipé à l’Acte 1 de Baldur’s Gate 3 à partir du 28 août 2023 (sur PlayStation 5) L'Édition Deluxe comprendra également des objets inspirés du titre primé aux BAFTA Divinity: Original Sin II : Masque du métamorphe : Permet de changer de race et d’apparence en un instant, inspiré par Fane

Cape du Prince Rouge : Cape inspirée par celle que porte Le Prince Rouge

Luth du barde du Calme Plat : Instrument jouable dessiné sur le modèle du luth de Lohse

Aiguille du hors-la-loi : Dague inspirée de celle de Sebille

Bicorne du Fauve des Mers : Chapeau basé sur celui du Fauve

Tableaux de Rivellon : Découvrez une toute nouvelle collection de peintures des Royaumes Oubliés L'Édition Collector de Baldur’s Gate 3 comprend : Baldur’s Gate 3 Édition Deluxe en version dématérialisée

Baldur’s Gate 3 Édition Deluxe en version dématérialisée Une planche d’autocollants personnalisés

Un diorama de 25cm de haut mettant en scène un combat entre un flagelleur mental et un drow

Un artbook relié de 160 pages

Une carte en tissu de Faerûn

Un set de feuilles de personnages de type "origine" inspirés de Dungeons and Dragons

Un porte-clés en métal en forme de têtard

Un pack de booster Magic: The Gathering

Un d20 en métal gravé sur mesure et sa version in-game

Un certificat d’authenticité

Larian Studios a annoncé une date de sortie pour son jeu Baldur’s Gate 3. Et ce sera pour le 31 août 2023 sur PlayStation 5 et PC. L'absence de sortie sur Xbox a provoqué dans la foulée un tollé que le studio a rapidement calmé : des problèmes de développement (la difficulté de faire un écran partagé) sur Xbox retarde une éventuelle sortie sur cette plateforme.Le contenu des différentes éditions a également été divulgué :Une nouvelle bande-annonce a été diffusée, pour la suite de cette saga de RPG culte, très attendue par les fans. On vous la dévoile ici :