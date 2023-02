(TEST) Theatrhythm Final Bar Line (PS4, Switch)

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 12:00:00 par Vincent Cordovado

Le rhythm dans la peau ?

Parce que les jeux de rythme "c'est mon dada" - enfin non, pas mon dada, puisque ce n'est pas un jeu d'équitation, je devrais plutôt dire que "c'est ma came" - enfin non, pas ma came, puisque ce n'est pas un jeu de simulation de comique cocaïné - enfin bref, vous l'aurez compris, les jeux de rythme, j'adore ça, je me suis fait un petit plaisir en testant ce Theatrhythm Final Bar Line.Qu'est-ce que ça vaut ?