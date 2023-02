- Ravenbound, un nouveau Roguelite façon viking

Publié le Vendredi 24 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Kill'em all

Inspiré de la culture scandinave et notamment des vikings et leur manie de fendre des gueules à coups de hache, Ravenbound est un nouveau Roguelite développé par Systemic Reaction, un studio suédois situé à Stockholm. Le jeu est annoncé pour le 30 mars prochain sur Steam Dans un monde ouvert, vous allez incarner un vaisseau du Corbeau, une arme éternelle forgée par des dieux emprisonnés. Afin de libérer les Dieux, justement, il vous faut tuer des ennemis. Et si le porteur de cette lame vient à mourir, un autre prendra le flambeau, gagnant la puissance de son (ou ses) prédécesseur(s).Ça a l'air fun et ça se dévoile en vidéo.