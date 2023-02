Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections annoncé pour 2023

Publié le Lundi 27 février 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tous en pyjama orange !

Bandai Namco a annoncé la sortie de Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections pour 2023. Il sortira pour commémorer le 20ème anniversaire de la série. Il sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.Les développeurs promettent le plus grand casting dans un jeu Naruto, des graphismes fidèles à l'anime et un mode histoire qui se concentrera sur le lien entre Naruto et Sasuke.Une bande-annonce a été mise en ligne :