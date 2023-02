Undawn, un RPG de survie en monde ouvert

Publié le Lundi 27 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un Free-to-play

Undawn, le nouveau jeu signé Level Infinite et LightSpeed Studios, est un RPG de survie post-apocalyptique en monde ouvert, annoncé sur PC.Les joueurs devront faire face à des zombies mais aussi d'autres humains, sans oublier de survivre à la pluie, le froid, la neige... il faudra coopérer pour reconstruire des villages, tenter de faire revivre la civilisation...Plus de 1000 meubles et structures permettront de créer son nouveau chez-soi.Le jeu est attendu cette année sur iOS, Android et PC. Il sera free-to-play.