- Greyhill Incident annoncé finalement pour le 9 juin

Publié le Lundi 27 février 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Annoncé pour le 16 juin la semaine dernière, le jeu Greyhill Incident est finalement avancé au 9 juin. Il sortira sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series et PS5 le 16 juin au final. Et Just for Games éditera une version boîte du jeu, sur PS4 et PS5 uniquement.Pour rappel, Greyhill Incident est inspiré des séries TV des années 90 telles que The X-Files. Le jeu est développé par Per Games et édité par Refugium Games. Il s'agit d'un jeu d'horreur et de survie qui vous entraîne dans une chasse à l'alien. Ces derniers viennent d'envahir votre petite bourgade aux USA. Entre quartiers bourgeois et champs de maïs, vous allez jouer du flingue et de la batte de baseball pour sauver la planète.Parce que c'est plus drôle, le jeu vous proposera même, si vous l'achetez en boîte, un manuel permettant de construire soi-même son chapeau anti-alien. Pour éviter qu'ils ne lisent dans vos pensées. Malin, ça.